«Ο Τσιμίκας επιστρέφει στη Λίβερπουλ τον Ιανουάριο, δεν έπεισε τον Γκασπερίνι στη Ρόμα» γράφουν στην Ιταλία

Ο Κώστας Τσιμίκας αποχώρησε το καλοκαίρι που μας πέρασε από τη Λίβερπουλ και αγωνίζεται με μορφή δανεισμού στη Ρόμα. Ωστόσο, το μέλλον του Έλληνα μπακ στους “τζιαλορόσι” εμφανίζεται να είναι δυσοίωνο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα τελευταία δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο Κώστας Τσιμίκας δεν έχει πείσει ιδιαίτερα τους ανθρώπους της Ρόμα. Μάλιστα, τονίζεται ότι ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν έχει εντυπωσιαστεί με τα όσα έχει προσφέρει μέχρι τώρα στην ομάδα και για αυτό υπάρχουν σκέψεις, ο παίκτης να επιστρέψει στη Λίβερπουλ τον Ιανουάριο με διακοπή του δανεισμού του.

Μάλιστα, εκτός από τον Τσιμίκα, θα ολοκληρωθεί ο δανεισμός και του Λέον Μπέιλι ο οποίος θα γυρίσει στην Άστον Βίλα.

“Οι Τσιμίκας και Μπέιλι, και οι δύο δανεικοί, είναι πιθανό να φύγουν από τη Ρόμα τον Ιανουάριο για να επιστρέψουν στη Λίβερπουλ και την Άστον Βίλα, αντίστοιχα. Η απόφαση για τον τερματισμό των δανεισμών των δύο παικτών λέγεται πως οφείλεται σε τεχνικούς λόγους.

Πράγματι, αμφότεροι δεν έχουν πείσει τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, ο οποίος από την πλευρά του, τούς δίνει ολοένα και λιγότερο χρόνο παιχνιδιού. Μια πιθανή επιστροφή των Τσιμίκα και Μπέιλι στις ομάδες τους θα άνοιγε οικονομικές ευκαιρίες για νεοεισερχόμενους παίκτες.

Οι παίκτες που θα αποχωρήσουν επηρεάζουν άμεσα την Ρόμα αφού έτσι θα μπορέσει να μειώσει τον ισολογισμό της και να συγκεντρώσει κεφάλαια για νέες μεταγραφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της, ειδικά ενόψει των σημαντικών αγώνων που ακολουθούν στη Serie A και στο Europa League”, αναφέρει το ρεπορτάζ της “Corriere dello Sport”.

Roma to evaluate interruption of Bailey and Tsimikas loans https://t.co/uBp6AKoNeJ — RomaPress (@ASRomaPress) December 17, 2025

Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε 118 συμμετοχές με τη Λίβερπουλ, έχοντας μοιράσει 18 ασίστ, ενώ κατέκτησε και πέντε τίτλους. Στη Ρόμα έχει μόλις11 εμφανίσεις, αγωνιζόμενος σε Serie A και Europa League.