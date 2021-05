Άνετος! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ του Κάμερον Νόρι στον τελικό του Lyon Open και έφτασε στους 7 τίτλους καριέρας. Δεύτερο φετινό τρόπαιο για τον Έλληνα πρωταθλητή, που έφτασε στις 33 νίκες στο 2021 και είναι πρώτος στο Tour. Πήρε… ψυχολογία για το Roland Garros που πλησιάζει.

Τον έβδομο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν συνάντησε δυσκολία κόντρα στον Βρετανό, Κάμερον Νόρι (Νο 49) και επικράτησε στον τελικό της Λιόν με 6-3, 6-3, μια εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα του Roland Garros.

Ο Τσιτσιπάς (Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη) έχει πλέον πέντε νίκες σε τελικούς ATP 250 χωρίς να έχει χάσει σετ!

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του τελικού

Το πρώτο σετ κύλησε χωρίς εκπλήξεις, με τους δυο αθλητές να κρατάνε –εύκολα ή δύσκολα- το σερβίς τους. Το break ήρθε στο πιο… κατάλληλο σημείο, με τον Τσιτσιπά να εκμεταλλεύεται τα απανωτά λάθη του Νόρι, να κάνει το 5-3 και να παίρνει στη συνέχεια το σετ (6-3) μετά από 38 λεπτά αγώνα.

Ο Τσιτσιπάς εμφανίστηκε συγκεντρωμένος και στη συνέχεια, παίρνοντας τα game είχε σερβίς. Στο 7ο κατάφερε να πάρει το break που έψαχνε, ο Νόρι… λύγισε κάτω από το βάρος της συγκεκριμένης εξέλιξης και έφτασε εύκολα στο 6-3 και στην κατάκτηση του τίτλου.

Striking first ⚡️@steftsitsipas grabs the opener and is one set away from the #OpenParc crown 👊pic.twitter.com/L1oIk1RBgM