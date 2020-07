Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιστιπά με τον Κορεντάν Μουτέ για το “Ultimate Tennis Showdown” τέλειωσε με νίκη του Έλλην τενίστα, αλλά σημαδεύτηκε από την “έκρηξη” του Γάλλου, ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα επιτέθηκε με άσχημους χαρακτηρισμούς κατά του Στέφανου και του πατέρα του, που βρισκόταν στην κερκίδα.

Πολλά νεύρα είχε o Κορεντάν Μουτέ που μίλησε σε έντονο ύφος προς τον πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολου, ενοχλημένος που ο τελευταίος έδινε συμβουλές στον Έλληνα τενίστα πριν σερβίρει, κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους αναμέτρησης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζήτησε – σε έντονο ύφος- από τον Μουτέ να ηρεμήσει και το παιχνίδι συνεχίστηκε μετά από λίγο κανονικά.

Ο νεαρός Γάλλος τενίστας μάλιστα, στη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε μετά, μίλησε με πολύ άσχημα λόγια προς τον Έλληνα προπονητή λέγοντας πως δεν σέβεται και χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς ενώ ανέφερε πως δεν τον συμπαθεί κανείς στο τουρ μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά το ματς ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε για τέταρτη φορά ματς στη διαδικασία του ξαφνικού θανάτου, αν και βρέθηκε πίσω με 2-0, (10-16, 11-13, 15-11, 19-5, 3-1) έφτασε τις επτά νίκες σε οκτώ ματς και είναι ο τενίστας που τερματίζει πρώτος τη φάση των ομίλων του UTS. Η “μάχη” του νεαρού Έλληνα τενίστα στη νοκ άουτ φάση αρχίζει την ερχόμενη Κυριακή (12/7).

Well that escalated quickly 🤯@moutet99 takes aim at Apostolos Tsitsipas and things get heated in a hurry at #UTShowdown pic.twitter.com/L5RkRkoI6m