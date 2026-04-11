Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Μαροζάν στην πρεμιέρα του τουρνουά του Μονάχου

Δύσκολο το μονοπάτι του Έλληνα τενίστα στο ATP 500
Ο Τσιτσιπάς
Ο Τσιτσιπάς πανηγυρίζει στο Australian Open/ REUTERS/Edgar Su

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο ATP 500 του Μονάχου και θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο τον Ούγγρο (13/04/26), Φαμπιάν Μαροζάν που είναι στο νούμερο 43 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Μαροζάν προέρχεται από καλή παρουσία στο τουρνουά του Βουκουρεστίου, που έφτασε μέχρι και τα ημιτελικά. Ο Τσιτσιπάς έχει κοντραριστεί ακόμα μία φορά με τον Ούγγρο και τον είχε κερδίσει στο Σινσινάτι το 2025.

Αν προκριθεί ο Έλληνας τενίστας θα βρει μπροστά τον έναν εκ των Γκρίκσπουρ ή Σαποβάλοφ, με πιθανό αντίπαλο τον Μπούμπλικ στα προημιτελικά.

Στο μονοπάτι του Τσιτσιπά είναι επίσης ο Σέλτον, που θα τον βρει πιθανότατα στα ημιτελικά σε περίπτωση πρόκρισης. Στην άλλη πλευρά του ταμπλό είναι ο Ζβέρεφ με τους Σερούντολο και Κομπόλι.

