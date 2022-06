Ο Τζακ Γκλρίλις της Μάντσεστερ Σίτι και ο Ντέκλαν Ράις της Γουέστ Χαμ βρίσκονται στο Λας Βέγκας για τις διακοπές τους και οι φωτογραφίες τους έχουν ήδη γίνει viral στην Αγγλία.

Τα βρετανικά ταμπλόιντ εμφανίζουν τους δύο διεθνείς Άγγλους ποδοσφαιριστές σε φωτογραφίες που τους δείχνουν να είναι μεθυσμένοι σε πάρτι, δίπλα σε πλήθος γυναικών, που δεν είναι οι σύντροφοί τους.

Δημοσίευμα της Sun κάνει μάλιστα λόγο για έξαλλα πάρτι των Γκρίλις και Ράις, με μπουκάλια σαμπάνιες, αξίας άνω των 3.500 ευρώ το καθένα, αλλά και VIP πακέτα της τάξης των 100.000 ευρώ στο Λας Βέγκας.

Ο Γκρίλις φαίνεται μάλιστα σε μία από τις φωτογραφίες να προσπαθεί να κρύψει μία μπύρα από τους… παπαράτσι, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτή την περίοδο.

