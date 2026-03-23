Ο Τζέιμς Νάναλι της ΑΕΚ αναδείχθηκε MVP της 22ης αγωνιστικής στη GBL

Ο Τζέιμς Νάναλι πήρε τον τίτλο του MVP της 22ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, μετά την τρομερή εμφάνιση που είχε στη νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή (100-87) στο κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Ο Τζέιμς Νάναλι ήταν ο κορυφαίος για την ΑΕΚ, που στο συγκεκριμένο ματς είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Αμερικανός σημείωσε 22 πόντους (4/6 δίπ., 3/5 τριπ., 5/5 βολ.) ενώ είχε 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος, σε συνολικά 30 λεπτά συμμετοχής.

Έτσι, ο 35χρονος γκαρντ της Ένωσης συγκέντρωσε 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε MVP της 22ης αγωνιστικής στη GBL.