Ο Τζέισον Τέιτουμ επιστρέφει στο Μπόστον Σέλτικς – Ντάλας Μάβερικς μετά από 10 μήνες εκτός με τραυματισμό

Ξανά στο παρκέ, μόλις 10 μήνες μετά τη ρήξη αχίλλειου τένοντα
Ο Τέιτουμ
Ο Τέιτουμ σε αγώνα των Σέλτικς / Reuters / Brian Fluharty-Imagn Images

Η ώρα της επιστροφής του Τζέισον Τέιτουμ στην αγωνιστική δράση έφθασε! Ο ηγέτης των Μπόστον Σέλτικς ανακοινώθηκε ότι θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τους Ντάλας Μάβερικς, πατώντας ξανά παρκέ στο NBA μετά από 10 μήνες.

Ο Τζέισον Τέιτουμ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στα περσινά πλέι οφ του ΝΒΑ, αλλά επέστρεψε νωρίτερα του αναμενομένου και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στη σεζόν του NBA, κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς.

Οι “Κέλτες” όχι μόνο δεν… διαλύθηκαν στην απουσία του, αλλά βρίσκονται και στη δεύτερη θέση της κατάταξης στην Ανατολή, γεγονός που έφερε και την επίσπευση της επιστροφή του Αμερικανού All Star στο παρκέ, αφού η ομάδα του “βλέπει” διεκδίκηση τίτλου και τη φετινή σεζόν.

Το παιχνίδι θα γίνει ξημερώματα Σαββάτου για την Ελλάδα.

