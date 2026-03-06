Ο Τζέισον Τέιτουμ επιστρέφει στο Μπόστον Σέλτικς – Ντάλας Μάβερικς μετά από 10 μήνες εκτός με τραυματισμό

Η ώρα της επιστροφής του Τζέισον Τέιτουμ στην αγωνιστική δράση έφθασε! Ο ηγέτης των Μπόστον Σέλτικς ανακοινώθηκε ότι θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τους Ντάλας Μάβερικς, πατώντας ξανά παρκέ στο NBA μετά από 10 μήνες.

Ο Τζέισον Τέιτουμ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στα περσινά πλέι οφ του ΝΒΑ, αλλά επέστρεψε νωρίτερα του αναμενομένου και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στη σεζόν του NBA, κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς.

Οι “Κέλτες” όχι μόνο δεν… διαλύθηκαν στην απουσία του, αλλά βρίσκονται και στη δεύτερη θέση της κατάταξης στην Ανατολή, γεγονός που έφερε και την επίσπευση της επιστροφή του Αμερικανού All Star στο παρκέ, αφού η ομάδα του “βλέπει” διεκδίκηση τίτλου και τη φετινή σεζόν.

JAYSON TATUM IS BACK



The 6x NBA All-Star returns to the @celtics lineup tonight against Dallas at 7pm/et on ESPN!



Today is a good day for basketball. pic.twitter.com/vs0ZXq8LI5 — NBA (@NBA) March 6, 2026

Το παιχνίδι θα γίνει ξημερώματα Σαββάτου για την Ελλάδα.