Ο Τζέριαν Γκραντ προπονήθηκε στη Βαρκελώνη: Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του στο Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

Ο Αμερικανός γκαρντ δοκίμασε το χέρι του στην τελευταία προπόνηση του τριφυλλιού
Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα θα κρίνει η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ στην αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στη Βαρκελώνη για τον κρίσιμο αγώνα με την Μπαρτσελόνα (21:30, 7/4), με τον Τζέριαν Γκραντ να κάνει ό,τι μπορεί για να αγωνιστεί.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έχει υποστεί ρογμώδες κάταγμα στο δάχτυλο, ακολούθησε κανονικά την «πράσινη» αποστολή στην Βαρκελώνη και δοκίμασε το χέρι του το βράδυ της Δευτέρας (6/4/2026).

Η συμμετοχή του 33χρονου άσου θα κριθεί την τελευταία στιγμή πριν την αναμέτρηση με τους Καταλανούς

