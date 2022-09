Ο Τζίμι Μπάτλερ εμφανίστηκε με νέο look στη media day των Μαϊάμι Χιτ στο NBA και είχε… όρεξη για ατάκες, χαρακτηρίζοντας “προδότη” τον Πι Τζέι Τάκερ.

Ο πρώην παίκτης και των Μιλγουόκι Μπακς, μετά από ένα χρόνο στους Μαϊάμι Χιτ, μετακόμισε στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, με τον Τζίμι Μπάτλερ να σχολιάζει την αποχώρησή του: «Ο Πι Τζέι Τάκερ είναι προδότης, όμως τον αγαπώ. Θα βρούμε τον τρόπο για να κάνουμε αυτό που πρέπει ως ομάδα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για την εμφάνισή του, ο Μπάτλερ ανέφερε: «Δεν είναι extensions, δεν ξέρω αν θα κρατήσω το μαλλί μου έτσι. Ποιος ξέρει; Δοκιμάζω διάφορα πράγματα, έχω και το δολοφονικό baby face. Απλά θέλω να εκνευρίσω το ίντερνετ, αυτός ήταν ο στόχος μου το καλοκαίρι και δούλεψε».

“I’m just messing with stuff to make the internet mad. That was my goal this summer and it worked.”



Jimmy speaks on his offseason hair styles. 🤣#NBAMediaDay pic.twitter.com/5cDFBFadhB