Ο Τζο Ίνγκλις αγωνίστηκε βασικός στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς για να τον δει ο γιος του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού

Ο Τζο Ίνγκλις έχει αποκαλύψει εδώ και καιρό ότι ο γιος του βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει ότι είναι πάντα στο πλευρό του, γεγονός που τον έφερε και βασικό στο τελευταίο παιχνίδι των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο NBA.

Έχοντας μείνει στον πάγκο σε όλο το πρώτο παιχνίδι που βρέθηκε ο γιος του στην κερκίδα, ο Τζο Ίνγκλις πήρε το ok από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς για να ξεκινήσει στην πεντάδα του δεύτερου αγώνα, ώστε να μπορέσει ο μικρός να τον… καμαρώσει στο παρκέ του NBA.

Η σύζυγος του πρώην συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς και θρύλου των Γιούτα Τζαζ, Ρενέ, ήταν στην εξέδρα μαζί με τα τρία παιδιά τους, το ένα εκ των οποίων είναι στο φάσμα του αυτισμού.

This Joe Ingles story



Joe’s wife, Renae, and their 3 kids are in town. Last week, their son Jacob, who is autistic, made it through his first ever NBA game in-arena. But Joe didn’t play…



Tonight, Chris Finch started Ingles to make sure Jacob could see his dad play pic.twitter.com/fKrHuFTNEi