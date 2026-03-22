Ο Τζόλης είχε δύο ασίστ στο θρίαμβο της Μπριζ, μία τελική πάσα για τον Καρέτσα στο «τρελό» παιχνίδι της Γκενκ

Η ομάδα του Τζόλη κέρδισε 4-1 την Μέχελεν, ενώ η Γκενκ ήρθε ισόπαλη 5-5 με την Λα Λουβιέρ
Ο Τζόλης
Ο Τζόλης με τη φανέλα της Μπριζ/ (Spada/LaPresse via AP)

Στο φινάλε της κανονικής περιόδου του βελγικού πρωταθλήματος ο Χρήστος Τζόλης είχε δύο ασίστ στη νίκη της Μπριζ με 4-1 επί της Μέχελεν, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μοίρασε ένα γκολ στο απίθανο 5-5 της Γκενκ κόντρα στην Λα Λουβιέρ.

Ο Τζόλης ήταν από τους πρωταγωνιστές της νίκης της Μπριζ, καθώς έδωσε την ασίστ στον Σάμπε στο 37′ για το 3-0 της ομάδας του, ενώ στο 71′ δημιούργησε και το 4-1 του Μέχελε, που ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα.

Ο Καρέτσας έδωσε την ασίστ για το 5-3 της Γκενκ κόντρα στην Λα Λουβιέρ, όμως δεν ήταν αρκετή για να φέρει τη νίκη, αφού στο 95′ και στο 96′ οι γηπεδούχοι έκαναν το 5-5 και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Η Μπριζ τερμάρισε στην 2η θέση με 63 βαθμούς, ενώ η Γκενκ έμεινε εκτός των πλέι οφ της κατάκτησης του πρωταθλήματος, καθώς βγήκε 7η με 42 βαθμούς και θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για το Conference League.

Αθλητικά
