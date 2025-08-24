Ο Τζόρτζεβιτς υπέγραψε φανέλα του Ιωαννίδη σε φιλικό στον Πύργο

Μια συμβολική, αλλά και ιδιαίτερη στιγμή έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου στο φιλικό που διεξήχθη μεταξύ των παλαίμαχων του Πανηλειακού και των Legends 2004, προς τιμήν του ιστορικού ηγέτη του Πανηλειακού, Σάκη Σταυρόπουλου, όταν ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς υπέγραψε μια φανέλα του Φώτη Ιωαννίδη.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Πανηλειακού και του Ολυμπιακού Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και ένας από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές στην ιστορία των Πειραιωτών, παρότι δεν αγωνίστηκε, έδωσε το παρών στο φιλικό, με τον ίδιο να μη περνά απαρατήρητη. Μάλιστα το στιγμιότυπο που έκλεψε την παράσταση έγινε μετά το τέλος της αναμέτρησης όταν ο «Τζόλε» δεν δίστασε να υπογράψει μια φανέλα της Εθνικής Ελλάδας με το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σέρβος ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπροσώπησης ποδοσφαιριστών, γνωρίζει τον επιθετικό του Παναθηναϊκού από μικρή ηλικία. Η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσω του πατέρα του Βασίλη Ιωαννίδη, ο οποίος είχε υπάρξει συμπαίκτης του Τζόρτζεβιτς στον Ολυμπιακό, με τους δύο άνδρες να έχουν φιλικές σχέσεις.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Τζόρτζεβιτς, ως επικεφαλής του γραφείου μάνατζμεντ στο οποίο ανήκει ο Φώτης Ιωαννίδης να έχει αναλάβει την εκπροσώπησή του αρχηγού του Παναθηναϊκού από την αρχή της επαγγελματικής του καριέρας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη

Όπως είναι λογικό, η συγκεκριμένη κίνηση του «Τζόλε» έγινε viral.