Ο Τζος Γκίντι φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού: Η έκπληξη στους πράσινους

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν για πρώτη φορά στην Αυστραλία, στο προπονητικό κέντρο που ανήκει στον Τζος Γκίντι.

Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε, μάλιστα, ο ίδιος ο Τζος Γκίντι, κάνοντας μία ευχάριστη έκπληξη στους πράσινους μπασκετμπολίστες.

Ο 23χρονος σταρ των Μπουλς δεν βρέθηκε απλά στο γήπεδο, αλλά γυμνάστηκε κανονικά με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ενώ πήρε μέρος και προπονητικό διπλό απέναντι σε ομάδα Αυστραλών παικτών.

Ο Γκίντι αγωνίστηκε μαζί με τους Ναν, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ και Κουζέλογλου για περίπου μιάμισι ώρα.Το σκορ (48-21) δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού η προπόνηση ήταν περισσότερο για ξεμούδιασμα

Μετά το τέλος του διπλού, οι πέντε παίκτες έκαναν σουτ, ενώ ο Γκίντι είχε σύντομη κουβέντα με τους Ναν και Γκραντ.