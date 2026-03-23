Ο Τζούλιους Τόμας ανέλαβε την Παρί και έγινε ο νεότερος προπονητής στη Euroleague

O Τζούλιους Τόμας ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Παρί κι έγινε ο νεότερος προπονητής στην ιστορία της Euroleague, καθώς και του γαλλικού πρωταθλήματος Betclic Elite.

Ο 28χρονος τεχνικός, εργάζεται στο προπονητικό τιμ της Παρί από το καλοκαίρι του 2023, έχοντας συνεργαστεί τόσο με τον Φινλανδό Τουόμας Ιισάλο, όσο και με τον Τιάγκο Σπλίτερ, οι οποίοι διετέλεσαν πρώτοι προπονητές της ομάδας, πριν αναλάβει ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι.

Η Παρί αφού πρώτα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιταλό τεχνικό Φραντσέσκο Ταμπελίνι, στη συνεχεία ενημέρωσε για τον προβιβασμό του Τζούλιους Τόμας στη θέση του πρώτου προπονητή. Πάντως, η Παρί ανέφερε πως ο Τόμας θα είναι υπηρεσιακός προπονητής.

«Έχοντας φτάσει στο Παρίσι το καλοκαίρι του 2023, ο Τζούλιους γίνεται πλέον ο νεότερος προπονητής στην ιστορία της Euroleague και της Betclic Elite, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ικανότητα της Paris Basketball να εμπιστεύεται τα νεαρά ταλέντα,» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Παρί.

Julius Thomas Head Coach intérimaire



Arrivé à Paris à l’été 2023, Julius devient aujourd’hui le plus jeune coach de l’histoire de l’EuroLeague et la Betclic Élite, démontrant une nouvelle fois la capacité du Paris Basketball à donner sa confiance à de jeunes talents. pic.twitter.com/pR6bSGV2WL — Paris Basketball (@ParisBasketball) March 23, 2026

Η Παρί έχει ρεκόρ 12-21 και βρίσκεται στη 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα στη Euroleague.