Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε του παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα στην Premier League

Στην είσοδο των αποδυτηρίων της ομάδας, στο "Σίτι Γκράουντ" βρέθηκε ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ
Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε μια εντυπωσιακή εκκίνηση στη φετινή Premier League. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν είχε πρόβλημα να νικήσει εντός έδρας με 3-1 την Μπρέντφορντ και να μπει με το… δεξί στο νέο πρωτάθλημα.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου της Νότιγχαμ Φόρεστ και είδε τον Γουντ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα δύο φορές, στο 5ο λεπτό και στο 45+2΄ και τον Εντογιέ να πετυχαίνει το τρίτο γκολ της ομάδας του Νούνο Εσπίριτο. Ο Τιάγκο απλώς μείωσε στο τελικό 3-1, στο 78′.

Όπως συνηθίζει μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε μετά το τέλος του ματς στα αποδυτήρια για να χαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στα social media.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε μια αγκαλιά και ένα “μπράβο” για κάθε παίκτη της ομάδας.

