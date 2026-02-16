Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήγε στο Ρέντη για έκτακτη συνάντηση με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τρία συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στη Super League και ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε έκτακτα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Ρέντη, για να έχει τετ-α-τετ με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του.

Με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο της σεζόν, για τους στόχους του σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλησε να έχει προσωπική επαφή, τόσο με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του, με αποτέλεσμα να “κοπεί” ουσιαστικά και το ρεπό των παικτών.

Ο “ισχυρός άνδρας” των Πειραιωτών είναι προφανώς προβληματισμένος από τη νέα απώλεια βαθμών της ομάδας του κόντρα στον Λεβαδειακό και η παρουσία του στο Ρέντη αναμένεται να δώσει μήνυμα… αφύπνισης στους Πειραιώτες.