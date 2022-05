Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανέβηκε στην Premier League και τα “φώτα” βρίσκονται πια και στον Βαγγέλη Μαρινάκη, που κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα σε μία ιστορική άνοδο.

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού έχει αρχίσει να “συζητιέται” στην Αγγλία για την επιτυχία του, αλλά και ως ένας από τους “ισχυρούς άνδρες” του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ευρώπης.

Με αφορμή έτσι την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Τσέλσι από τον Τοντ Μπόλι, το sportbible.com έκανε μία λίστα με την οικονομική “δύναμη” των ομάδων της Premier League, συγκεντρώνοντας στοιχεία από τα talkSPORT, The Mirror and The Sun. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται λοιπόν στη 18η θέση της λίστας με 505 εκατομμύρια λίρες.

Η λίστα με τους ιδιοκτήτες της Premier League