Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει οικονομικά τον Παγκόσμιο πρωταθλητή πάλης, Παναγιώτη Κουγιουμτσίδη

Ο Παναγιώτης Κουγιουμτσίδης τιμήθηκε από την ΕΟΕ για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης του 2025 και έμαθε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα τον βοηθήσει οικονομικά στην πορεία της καριέρας του, μέσω της Alter Ego Media.

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, υποδέχτηκε τον πρωταθλητής πάλης, Παναγιώτη Κουγιουμτσίδη και τον προπονητή του, Θέμη Ιακωβίδη στην εκδήλωση που οργανώθηκε μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, από τον Έλληνα αθλητή και παράλληλα τους ενημέρωσε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης θα τους στηρίξει οικονομικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λόγια του Ισίδωρου Κούβελου

«Μας έδωσες μεγάλη χαρά και ευτυχία για το πρώτο χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έφερε η πάλη. Θέλω να σε συγχαρώ και να σου ζητήσω να δουλεύεις με το ίδιο πάθος και την ίδια δύναμη καθώς μπροστά μας έχουμε το μεγάλο μας στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Αντζελες. Εμείς ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είμαστε κοντά σου αλλά κοντά και στην Ομοσπονδία της πάλης. Συνέχισε να κάνεις τις προπονήσεις σου και τους αγώνες και μην σε ανησυχεί τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα σηκώσεις ψηλά τον ελληνική σημαία και όλη την Ελλάδα.

Μίλησα με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, που είναι μεγάλος υποστηρικτής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και χάρηκε πολύ με την επιτυχία σου. Μου είπε να σου ανακοινώσω ότι θέλει να σε στηρίξει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μέσω της εταιρείας του Alter Ego Media. Θα ήθελε να είναι εδώ μαζί σου, αλλά απουσιάζει στο εξωτερικό και μου ζήτησε να σου μεταφέρω την πρόθεση του επειδή αγαπάει τον αθλητισμό και συγκινήθηκε με το χρυσό σου μετάλλιο».