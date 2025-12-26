Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα τιμήσει τη μνήμη του Τζον Ρόμπερτσον, θρύλου της Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο εμβληματικός για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, Τζον Ρόμπερτσον έφυγε από τη ζωή και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του, για να διατηρηθεί αιώνια το όνομά του μαζί με το σύλλογο.

Ένα μέρος της κερκίδας του «City Ground» θα μετονομαστεί «John Robertson Stand» προς τιμή του σπουδαίου Σκωτσέζου ποδοσφαιριστή. Ο Ρόμπερτσον ήταν ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών για τους φίλους της Νότιγχαμ Φόρεστ και αυτό είναι κάτι που γνωρίζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο Σκωτσέζος αγωνίστηκε για 14 χρόνια στη Νότιγχαμ και όπως είναι λογικό έχει μείνει χαραγμένος βαθιά στην καρδιά των φιλάθλων. Ήταν ένας καταπληκτικός μεσοεπιθετικός με πολύ καλή τεχνική και δημιουργία στον αγωνιστικό χώρο.

Nottingham Forest Owner Evangelos Marinakis pays tribute following the passing of Club legend John Robertson. pic.twitter.com/pJJqYFlSBb — Nottingham Forest (@NFFC) December 26, 2025

«Αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα βαθιάς θλίψης για όλους όσους συνδέονται με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ενωνόμαστε για να θρηνήσουμε τον θάνατο του Τζον Ρόμπερτσον — ενός αληθινού θρύλου αυτού του σπουδαίου συλλόγου με κάθε έννοια της λέξης. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλους όσους τον αγαπούσαν.

Σήμερα, εισηγήθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο την μετονομασία της κερκίδας Bridgford σε “Κερκίδα John Robertson” προς τιμήν του και σε διαρκή αναγνώριση της εξαιρετικής του συμβολής στον σύλλογό μας, έτσι ώστε η κληρονομιά του — και ο μεγάλος μας ήρωας — να μείνουν για πάντα στη μνήμη μας», ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην ανακοίνωσή του.