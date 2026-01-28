Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε γκολ και ασίστ στο Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μπενφίκα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Πορτογαλία για το Champions League.

Η Ρεάλ προηγήθηκε στο 30ο λεπτό με τον Εμπαπέ, ο Σκέλντερουπ, έπειτα από ασίστ του Παυλίδη, ισοφάρισε σε 1-1 για την Μπενφίκα και στο 45+5′ ο Έλληνας επιθετικός ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Ο Τσουαμενί έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα στον Οταμέντι μέσα στη μεγάλη περιοχή των Μαδριλένων και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να γράφει το 2-1, στέλνοντας τη μπάλα στο κέντρο της εστίας.

Ο Έλληνας επιθετικός είναι on fire, σκοράροντας σχεδόν σε κάθε παιχνίδι της Μπενφίκα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Βαγγέλης Παυλίδης έδωσε ακόμα μία ασίστ στον Σκέλντερουπ για το 3-1 των Πορτογάλων.