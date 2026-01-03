Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε χατ τρικ στη νίκη της Μπενφίκα με 3-1 κόντρα στην Εστορίλ

Η Μπενφίκα κέρδισε 3-1 την Εστορίλ στην 17η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει χατ τρικ.

Ο Παυλίδης άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 34′ και στο 45+1 με τρομερό σκάψιμο κρέμασε στον αντίπαλο τερματοφύλακα για να κάνει το 2-0 για την Μπενφίκα. Ο Καρβάλιο μείωσε για την Εστορίλ στο 45+3 και έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με διαφορά ενός γκολ.

Στο 80′ ο Παυλίδης «καθάρισε» το τρίποντο για την Μπενφίκα με κοντινό πλασέ σε ανυπεράσπιστη εστία.

Η Μπενφίκα είναι στην 3η θέση του πρωταθλήματος με 39 βαθμούς και έχει διαφορά 7 βαθμών από την Πόρτο, η οποία έχει και παιχνίδι λιγότερο. Η Εστορίλ είναι 9η με 20 βαθμούς.

Ο Έλληνας επιθετικός αποθεώθηκε όταν βγήκε αλλαγή από την αναμέτρηση, μετά το τρίτο γκολ που πέτυχε.