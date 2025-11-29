Ο Βαγγέλης Παυλίδης έβαλε το νικητήριο γκολ και ολοκλήρωσε την «τρελή» ανατροπή της Μπενφίκα στην έδρα της Νασιονάλ

Με… λυτρωτή τον Βαγγέλη Παυλίδη, η Μπενφίκα πέρασε δια «πυρός και σιδήρου» από την έδρα της Νασιονάλ Μαδέιρα (1-2) και παρέμεινε “ζωντανή” στη μάχη του τίτλου της Primeira Liga.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε το νικητήριο γκολ της Μπενφίκα -με κοντινό πλασέ- στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ στο 89′ ο Πρεστιάνι είχε φέρει το ματς στα ίσα.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με τον Ραμίρες στο 60ό λεπτό κι έφτασαν πολύ κοντά σε μία μεγάλη έκπληξη, αλλά η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο δεν το έβαλε κάτω κι έφτασε στην τεράστια ανατροπή στα τελευταία λεπτά.