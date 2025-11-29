Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έβαλε το νικητήριο γκολ και ολοκλήρωσε την «τρελή» ανατροπή της Μπενφίκα στην έδρα της Νασιονάλ

Φινάλε με δυο εκτός έδρας γκολ και νίκη για την ομάδα του Έλληνα επιθετικού
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

Με… λυτρωτή τον Βαγγέλη Παυλίδη, η Μπενφίκα πέρασε δια «πυρός και σιδήρου» από την έδρα της Νασιονάλ Μαδέιρα (1-2) και παρέμεινε “ζωντανή” στη μάχη του τίτλου της Primeira Liga.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε το νικητήριο γκολ της Μπενφίκα -με κοντινό πλασέ- στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ στο 89′ ο Πρεστιάνι είχε φέρει το ματς στα ίσα.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με τον Ραμίρες στο 60ό λεπτό κι έφτασαν πολύ κοντά σε μία μεγάλη έκπληξη, αλλά η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο δεν το έβαλε κάτω κι έφτασε στην τεράστια ανατροπή στα τελευταία λεπτά.

