Η Αλκμααρ ανέτρεψε τα προγνωστικά και πέτυχε σπουδαία νίκη στο Αμστερνταμ επί του Αγιαξ με 2-1, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να ξεχωρίζει για τους νικητές.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μ’ ένα ακόμη γκολ, το έβδομο φετινό, του Βαγγέλη Παυλίδη (50′), ο Αγιαξ ισοφάρισε στο 73′ με τον Αλέ, αλλά στη συνέχεια η Αλκμααρ πήρε τη σπουδαία νίκη με το τέρμα του Αμπουκχάλ στο 83ο λεπτό.

Να σημειωθεί πως ο Παυλίδης ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο 64′, ενώ ο Παντελής Χατζηδιάκος αγωνίστηκε σε όλο το ματς και ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του.

Το σημερινό γκολ του Παυλίδη έχει ειδική σημασία, καθώς ο 23χρονος διεθνής φορ είχε σκοράρει ξανά μέσα στο 2021 σε εκτός έδρας ματς με τον «Αίαντα», με τη φανέλα της Βίλεμ, με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος παίκτης μετά από 19 χρόνια, που πετυχαίνει γκολ στην έδρα του Άγιαξ σε αγώνα πρωταθλήματος με δύο διαφορετικές ομάδες μέσα σ’ ένα ημερολογιακό έτος!

Είχε να συμβεί κάτι τέτοιο από το 2002, όταν ο Αριεν Ρόμπεν το είχε πετύχει με τις φανέλες της Γκρόνινχεν και της Αϊντχόφεν.

Η γκολάρα του Παυλίδη:

⚽ Is er een verrassing in de maak in de Johan Cruijff Arena?



AZ komt op voorsprong via Vangelis Pavlidis.



