Ο Βαγγέλης Παυλίδης στη λίστα με τους 20 κορυφαίους σκόρερ για το 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης για ακόμα μία χρονιά στην καριέρα του έχει πετύχει πολλά γκολ και βρίσκεται στην 18η θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ της χρονιάς.

Έχει πετύχει 25 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα και βρίσκεται πάνω από κορυφαίους επιθετικούς, όπως ο Χάαλαντ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει όσα γκολ έχει πετύχει ο Πορτογάλος σταρ και ο Γκιόκερες της Άρσεναλ.

Στην κορυφή της λίστας είναι ο Κέβιν Ερνάντες από το Πουέρτο Ρίκο, που αγωνίζεται στην Ακαντέμια Κιντάνα. Δεύτερος είναι ο Χόρχε Ριβέρα. Και αυτός είναι Πουερτορικανός και παίζει στην Μετροπόλιταν. Από τα κορυφαία πρωταθλήματα πρώτος είναι ο Εμπαπέ, που είναι και στην τρίτη θέση της συνολικής λίστας των σκόρερ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι μόλις στην 30η θέση, μετά από μία όχι και τόσο πλούσια σε σκοράρισμα σεζόν του. Η εικόνα της Σίτι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απότομη πτώση του Νορβηγού, μιας και η ομάδα του Γκουαρντιόλα, είδικά στο πρώτο μισό της χρονιάς ήταν ασύνδετη και δε βοήθησε τον κορυφαίο επιθετικό του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά οι 20 πρώτοι σκόρερ του κόσμου για το 2025

1. Κέβιν Ερνάντες – 47 γκολ – Πουέρτο Ρίκο – Ακαντέμια Κιντάνα

2. Χόρχε Ριβέρα – 40 γκολ – Πουέρτο Ρίκο – Μετροπόλιταν

3. Κιλιάν Εμπαπέ – 35 γκολ – Γαλλία – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

4. Λιονέλ Μέσι – 35 γκολ – Αργεντινή – Ίντερ Μαϊάμι (ΗΠΑ)

5. Γιόναθαν Ρίβας – 31 γκολ – Κολομβία – Μαγιάγκεζ (Πουέρτο Ρίκο)

6. Ντάρκο Λεμάγιτς – 29 γκολ – Σερβία – RFS (Λετονία)

7. Φάμπιο Αμπρέου – 28 γκολ – Ανγκόλα – Μπεϊζίνγκ Γκουοάν (Κίνα)

8. Παουλίνιο – 27 γκολ – Πορτογαλία – Τολούκα (Μεξικό)

9. Μοχανάντ Άλι – 27 γκολ – Ιράκ – Αλ Σόρτα (ΗΑΕ)

10. Βαλέρι Καζαϊσβίλι – 27 γκολ – Γεωργία – Σαντόνγκ Ταϊσάν (Κίνα)

11. Χάρι Κέιν – 26 γκολ – Αγγλία – Μπάγερν (Γερμανία)

12. Ντενίς Μπουάνγκα – 26 γκολ – Γκαμπόν – Λος Άντζελες FC (ΗΠΑ)

13. Κλάεμιντ Όλσεν – 26 γκολ – Νησιά Φερόε – NSÍ

14. Νικολάς Μαρτίνες – 26 γκολ – Αργεντινή – Μίξκο (Γουατεμάλα)

15. Κρίστιαν Βάργκας – 26 γκολ – Πουέρτο Ρίκο – Καγκούας

16. Μάρτιν Μπουένο – 26 γκολ – Ουρουγουάη – Μίραμαρ (Νέα Ζηλανδία)

17. Βίκτορ Γκιόκερες – 25 γκολ – Σουηδία – Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) / Άρσεναλ (Αγγλία)

18. Βαγγέλης Παυλίδης – 25 γκολ – Ελλάδα – Μπενφίκα (Πορτογαλία)

19. Κριστιάνο Ρονάλντο – 25 γκολ – Πορτογαλία – Αλ Νασρ (Σαουδική Αραβία)

20 .Ίβαν Τόνεϊ – 25 γκολ – Αγγλία – Αλ Αχλί (Σαουδική Αραβία)