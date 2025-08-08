Ο Βαγγέλης Παυλίδης στο στόχαστρο της Νιούκαστλ

Η Νιούκαστλ ψάχνει τον αντικαταστάτη του Ίσακ και φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βαγγέλη Παυλίδη.

Η Νιούκαστλ έχει βγει στην αγορά για βασικό σέντερ φορ. Πρώτος στόχος της ήταν ο Μπέντζαμιν Σέσκο, ο οποίος πήγε στη Γιουνάιτεντ και πλέον εξετάζει άλλες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της SUN, πρώτος στόχος πλέον της αγγλικής ομάδας είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης. Άνθρωποι της Νιούκαστλ είδαν τον Έλληνα σέντερ φορ στον αγώνα της Μπενφίκα κόντρα στη Νις για τα προκριματικά του Champions League και ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση στην πορτογαλική ομάδα.

Η μεταγραφή του Παυλίδη μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι, καθώς το δημοσίευμα στέκεται στη ρήτρα αποδέσμευσης του Έλληνα επιθετικού, η οποία φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ!