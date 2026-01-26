Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Αλ Χιλάλ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι ασταμάτητος και τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα και η Αλ Χιλάλ εμφανίζεται έτοιμη να… στρώσει χρυσό χαλί στους Πορτογάλους για τον αποκτήσει.

Μετά και τα δύο γκολ του στη νίκη με 4-0 επί της Εστρέλα, ο Βαγγέλης έφθασε τα 19 γκολ στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας και τα 24 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, με την Μπενφίκα, όντας πια ένας από τους πιο “καυτούς” σκόρερ της Ευρώπης.

Κάπως έτσι, έχει βρεθεί στην κορυφή της μετεγγραφικής λίστας της Αλ Χιλάλ και σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, οι Σαουδάραβες έχουν ήδη κάνει μία πρώτη επαφή με την Μπενφίκα, ενώ και ο Έλληνας επιθετικός είναι θετικός σε μία μετακίνησή του στο Ριάντ.