Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Αλ Χιλάλ

Σενάριο για μετεγγραφή του διεθνούς επιθετικού από την Μπενφίκα
Ο Παυλίδης
Ο Παυλίδης πανηγυρίζει σε αγώνα της Μπενφίκα / REUTERS/Pedro Nunes

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι ασταμάτητος και τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα και η Αλ Χιλάλ εμφανίζεται έτοιμη να… στρώσει χρυσό χαλί στους Πορτογάλους για τον αποκτήσει.

Μετά και τα δύο γκολ του στη νίκη με 4-0 επί της Εστρέλα, ο Βαγγέλης έφθασε τα 19 γκολ στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας και τα 24 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, με την Μπενφίκα, όντας πια ένας από τους πιο “καυτούς” σκόρερ της Ευρώπης.

Κάπως έτσι, έχει βρεθεί στην κορυφή της μετεγγραφικής λίστας της Αλ Χιλάλ και σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, οι Σαουδάραβες έχουν ήδη κάνει μία πρώτη επαφή με την Μπενφίκα, ενώ και ο Έλληνας επιθετικός είναι θετικός σε μία μετακίνησή του στο Ριάντ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
114
98
94
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo