Ο Βασίλης Κακουλάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τον εαυτό του και έγραψε ιστορία
Το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα ήλθε την τελευταία ημέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος κολύμβησης Εφήβων-Νεανίδων που διεξάγεται στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο Βασίλης Κακουλάκης, που κολύμπησε στην πρώτη διαδρομή της γρήγορης σειράς το απόγευμα της Κυριακής (24/8), κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο με επίδοση 15:00.29.

Και μάλιστα σημειώνοντας νέο διπλό πανελλήνιο Ρεκόρ κατηγοριών Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων.

Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και Πανελλήνιο Ρεκόρ Εφήβων ήταν 15:13.55 από τις 19/5/2025. Το προηγούμενο Πανελλήνιο Ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) ανήκε εδώ και 2 χρόνια στον Δημήτρη Μάρκο με 15:07.61 από τις 23/7/2023.

