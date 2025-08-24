Ο Βασίλης Κακουλάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης

Το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα ήλθε την τελευταία ημέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος κολύμβησης Εφήβων-Νεανίδων που διεξάγεται στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο Βασίλης Κακουλάκης, που κολύμπησε στην πρώτη διαδρομή της γρήγορης σειράς το απόγευμα της Κυριακής (24/8), κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο με επίδοση 15:00.29.

Και μάλιστα σημειώνοντας νέο διπλό πανελλήνιο Ρεκόρ κατηγοριών Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων.

Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και Πανελλήνιο Ρεκόρ Εφήβων ήταν 15:13.55 από τις 19/5/2025. Το προηγούμενο Πανελλήνιο Ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) ανήκε εδώ και 2 χρόνια στον Δημήτρη Μάρκο με 15:07.61 από τις 23/7/2023.