Αθλητικά

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε απορρίψει πρόταση του Ερυθρού Αστέρα πριν αναλάβει προπονητής της Μονακό

Η αποκάλυψη του προέδρου του Ερυθρού Αστέρα
Ο Βασίλης Σπανούλης σε αγώνα της Μονακό / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Βασίλης Σπανούλης αποχώρησε πρόσφατα από τη Μονακό, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ολοκληρώνοντας άδοξα την πρώτη του παρουσία σε πάγκο ομάδα της Euroleague και αφού είχε απορρίψει αρχικά τον Ερυθρό Αστέρα.

Ξεκινώντας την προπονητική του πορεία από το Περιστέρι, ο Βασίλης Σπανούλης είχε την ευκαιρία να “μετακομίσει” άμεσα στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά προτίμησε να περιμένει και στη συνέχεια να υπογράψει στη Μονακό.

Το γεγονός αποκάλυψε ο πρόεδρος της σερβικής ομάδας, ο οποίος και ανέφερε σε σερβικό podcast, ότι του είχε προτείνει τη θέση του προπονητή, μετά την απόλυση του Ντούσκο Ιβάνοβιτς το 2023.

«Μετά την αποχώρηση του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ήθελα να φέρω τον Βασίλη Σπανούλη. Ήταν μια ιδέα δική μου. Μιλήσαμε ειλικρινά αλλά μου είπε ότι ήταν πολύ νωρίς για να προπονήσει ομάδα Ευρωλίγκας», υποστήριξε ο Νεμπόισα Τσόβιτς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
294
208
159
152
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo