Ο Βασίλης Σπανούλης έχασε τον έλεγχο: Κλώτσησε τις πινακίδες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Νέντοβιτς να καρφώσει

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στην Euroleague.

Η Μονακό ηττήθηκε με 104-87 από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας και έφτασε τις τέσσερις σερί ήττες στην Euroleague, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να αντιμετωπίζει αγωνιστικά αλλά κυρίως εξωαγωνιστικά προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας προπονητής βλέπει την ομάδα του να “γονατίζει” από τα οικονομικά προβλήματα και την αβεβαιότητα, αδυνατώντας να πιστέψει τις ενέργειες κάποιων παικτών, όπως αυτή του Νεμάνια Νέντοβιτς στη Λιθουανία.

Ο Σέρβος γκαρντ, ο οποίος έπαιξε μόλις 15 λεπτά κόντρα στη Ζαλγκίρις, βγήκε στον αιφνιδιασμό και ενώ ήταν μόνος του με το καλάθι επέλεξε να καρφώσει αλλά απέτυχε.

Nemanja Nedovic missed the dunk in transition and Vassilis Spanoulis COULD NOT BELIEVE IT



pic.twitter.com/1IxPLKoO5S ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 3, 2026

Στο θέαμα του αποτυχημένου καρφώματος, ο Βασίλης Σπανούλης δεν άντεξε και έριξε μια κλωτσιά στην διαφημιστική πινακίδα.