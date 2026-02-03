Ζαλγκίρις – Μονακό 104-87: Φρανσίσκο και Τουμπέλις διέλυσαν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη

Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση, η Ζαλγκίρις συνέτριψε τη Μονακό με 104-87 στο Κάουνας για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη περνάει αγωνιστική κρίση λόγω των διοικητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, με την εικόνα της στο παρκέ τις τελευταίες εβδομάδες να μη θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που πρωταγωνίστησε την περασμένη σεζόν στην Euroleague.

Οι Μονεγάσκοι διασύρθηκαν από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας με 104-87 για την 26η αγωνιστική και υποχώρησαν στο 15-11, ρεκόρ που έχουν πλέον και οι Λιθουανοί.

Οι γηπεδούχοι είχαν τόσο τον Φρανσίσκο, όσο και τον Τουμπέλις σε σπουδαίο βράδυ και ήταν καταιγιστικοί από την αρχή της αναμέτρησης.

Ο Λιθουανός φόργουορντ πέτυχε career high με 26 πόντους (8/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα) και 27 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Ντιαλό (16 πόντοι και 8 ριμπάουντ) και Τζέιμς με double double (19 πόντοι και 10 ασίστ) ήταν οι καλύτεροι της Μονακό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 35-18, 56-38, 76-60, 104-87.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 4 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φρανσίσκο 19 (3/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 8 ασίστ), Ράιτ 8 (7 ριμπάουντ), Μπραζντέικις 5, Γκιεντράιτις 5 (5 ριμπάουντ), Τουμπέλις 26 (8/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Λο 2 (5 ασίστ), Σλίβα 16 (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα), Μπιρούτις 2, Μπουτκεβίτσιους 11 (5 ριμπάουντ), Σιβρίντις Ουλάνοβας 6 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 2, Μπλόσομγκεϊμ 12 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μασινό 2, Τάις 12, Ντιαλό 16 (8 ριμπάουντ), Τάρμπι 1, Νέντοβιτς 7, Στραζέλ 2, Μίροτιτς 8, Τζέιμς 19 (4/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 10 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Ζάλγκιρις: 23/41 δίποντα, 13/31 τρίποντα, 19/29 βολές, 44 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 16 επιθετικά), 27 ασίστ, 4 κλεψίματα, 12 λάθη, 1 μπλοκ, 27 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μονακό: 24/47 δίποντα, 6/18 τρίποντα, 21/27 βολές, 34 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 9 επιθετικά), 22 ασίστ, 6 κλεψίματα, 9 λάθη, 4 μπλοκ, 29 φάουλ.