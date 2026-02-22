Ο Βασίλης Σπανούλης πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της προπονητικής του καριέρας: Κυπελλούχος Γαλλίας η Μονακό

Το πρώτο του τρόπαιο ως προπονητής κατέκτησε ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Έλληνας προπονητής πανηγύρισε το Κύπελλο Γαλλίας με τη Μονακό, η οποία διέλυσε τη ΛεΜαν με 103-79 στον τελικό.

Η Μονακό, η οποία είναι με διαφορά η πιο δυνατή ομάδα στη Γαλλά, κατέκτησε το Κύπελλο παρά τα πολλά εξωαγωνιστικά προβλήματά της, με τον Βασίλη Σπανούλη να ξεκινάει τη συλλογή τροπαίων.

Πρώτος σκόρερ για τη Μονακό ήταν ο Οκόμπο με 19 πόντους, ενώ ο Μπλόσομγκεϊμ πρόσθεσε 17 και ακολούθησε ο Τάις με15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιμς είχε 12 πόντους και 9 ασίστ.

Για τη ΛεΜαν, ο Μπερχαμένεσκελ ξεχώρισε με 22 πόντους.

Μετά την κατάκτηση του τροπαίου, η Μονακό στρέφει την προσοχή της στη Euroleague, όπου αντιμετωπίζει τη Μακάμπι την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 20:30.