Ο Βασίλης Τολιόπουλος πέτυχε «τρελό» buzzer beater τρίποντο στο Ελλάδα – Ρουμανία

Ένα ακόμη απίθανο καλάθι από τον γκαρντ του Παναθηναϊκού
Ο Τολιόπουλος κόντρα στη Ρουμανία (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Τολιόπουλος κόντρα στη Ρουμανία (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Mundobasket 2027 και ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν πρωταγωνιστής στην πιο “τρελή” φάση του πρώ5του ημιχρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, σε μία από τις πρώτες φάσεις του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Βασίλης Τολιόπουλος χρειάστηκε να σουτάρει εν κινήσει στη λήξη του χρόνου, αλλά κατάφερε να στείλει την μπάλα στο καλάθι της Ρουμανίας, αυξάνοντας το προβάδισμα για την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε και τη βοήθεια της τύχης, αφού η μπάλα βρήκε και στο ταμπλό για να καταλήξει στο καλάθι, αλλά έστω κι έτσι, πέτυχε ένα από τα καλάθια του αγώνα.

Η Εθνική Ελλάδας προηγήθηκε με 45-29 στο ημίχρονο.

