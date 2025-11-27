Ο Βασίλης Τολιόπουλος πέτυχε «τρελό» buzzer beater τρίποντο στο Ελλάδα – Ρουμανία

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Mundobasket 2027 και ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν πρωταγωνιστής στην πιο “τρελή” φάση του πρώ5του ημιχρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, σε μία από τις πρώτες φάσεις του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Βασίλης Τολιόπουλος χρειάστηκε να σουτάρει εν κινήσει στη λήξη του χρόνου, αλλά κατάφερε να στείλει την μπάλα στο καλάθι της Ρουμανίας, αυξάνοντας το προβάδισμα για την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε και τη βοήθεια της τύχης, αφού η μπάλα βρήκε και στο ταμπλό για να καταλήξει στο καλάθι, αλλά έστω κι έτσι, πέτυχε ένα από τα καλάθια του αγώνα.

Η Εθνική Ελλάδας προηγήθηκε με 45-29 στο ημίχρονο.