Ο Βιν Ντίζελ επιβεβαίωσε τις φήμες ότι έχει γραφτεί ρόλος για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο «Fast & Furious 11»

Ο πρωταγωνιστής των «Fast & Furious», Βιν Ντίζελ, με ανάρτηση που έκανε στα social media επιβεβαίωσε τις φήμες ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα συμμετέχει στη νέα ταινία που θα δημιουργηθεί.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως έχει ρόλο γραμμένο πάνω του για το νέο «Fast & Furious» και ο Βιν Ντίζελ ανέβασε φωτογραφία με τον Πορτογάλο για να το επιβεβαίωσει. Βέβαια, μένει να φανεί αν ο ρόλος θα μείνει στα συρτάρια ή αν ο παίκτης της Αλ Νασρ θα τολμήσει να εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Fast & Furious 11» θα κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2027 με όλον τον κόσμο να περιμένει να δει αν ισχύει η παρουσία του Ρονάλντο στην ταινία.

View this post on Instagram A post shared by Vin Diesel (@vindiesel)

Δεν θα ήταν, πάντως, η πρώτη φορά που ποδοσφαιριστές κάνουν πέρασμα από το σινεμά. Ο Νεϊμάρ είχε συμμετάσχει το 2016 στο xXx: Return of Xander Cage, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς εμφανίστηκε στο Αστερίξ και Οβελίξ (2023), ενώ και ο Ροναλντίνιο είχε βρεθεί στο πλευρό του Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ στο Kickboxer.