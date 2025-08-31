Αθλητικά

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έφτασε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό

Μπαράζ μεταγραφών για τους πράσινους
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα (ΦΩΤΟ GDA via AP Images)
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα (ΦΩΤΟ GDA via AP Images)

Ο Παναθηναϊκός δεν σταματάει την ενίσχυση του ρόστερ του, με τους πράσινους να φέρνουν στην Ελλάδα και τον Βισέντε Ταμπόρδα.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής (31/08.2025), προκειμένου να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Μετά τον Μίλος Πάντοβιτς το τριφύλλι ετοιμάζεται να ανακοινώσει την απόκτηση και του Αργεντινού επιτελικού μέσου.

Ο 24χρονος αναμένεται τη Δευτέρα (01/09) να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Πρόκειται για τη 10η καλοκαιρινή μεταγραφή του τριφυλλιού, μετά τους Κυριακόπουλο, Τσιριβέγια, Πάντοβιτς, Τουμπά, Λαφόν, Κότσαρη, Ζαρουρί, Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Το «σοκ» του Παναθηναϊκού και το 2/2 από Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Η βαθμολογία της Super League, οι φάσεις και όλα τα γκολ
Οι γκέλες από Παναθηναϊκό - Άρη και τα "τρίποντα" των Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Newsit logo
Newsit logo