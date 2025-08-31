Ο Βισέντε Ταμπόρδα έφτασε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός δεν σταματάει την ενίσχυση του ρόστερ του, με τους πράσινους να φέρνουν στην Ελλάδα και τον Βισέντε Ταμπόρδα.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής (31/08.2025), προκειμένου να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Μετά τον Μίλος Πάντοβιτς το τριφύλλι ετοιμάζεται να ανακοινώσει την απόκτηση και του Αργεντινού επιτελικού μέσου.

Ο 24χρονος αναμένεται τη Δευτέρα (01/09) να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Πρόκειται για τη 10η καλοκαιρινή μεταγραφή του τριφυλλιού, μετά τους Κυριακόπουλο, Τσιριβέγια, Πάντοβιτς, Τουμπά, Λαφόν, Κότσαρη, Ζαρουρί, Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες.