Αθλητικά

Ο Βίτορ Περέιρα έτοιμος να αναλάβει προπονητής στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον αγγλικό σύλλογο
Βίτορ Περέιρα
Ο Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της Γουλβς/ REUTERS/David Klein

Ο Βίτορ Περέιρα συμφώνησε να γίνει ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, αντικαθιστώντας στον πάγκο της ομάδας τον Σον Ντάις.

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον το Sky Sports, το οποίο κάνει λόγο για συμφωνία του Πορτογάλου προπονητή με τη διοίκηση της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Βίτορ Περέιρα ήταν ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Γουλβς στις αρχές του Νοεμβρίου, την οποία πέρυσι ανέλαβε στα μέσα της σεζόν και κατάφερε να τη σώσει από τον υποβιβασμό στην Championship.

Στο παρελθόν έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού, κατακτώντας το νταμπλ την αγωνιστική περίοδο 2014-15.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, μετά την εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με την “υποβιβασμένη Γουλβς για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
100
72
69
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo