Ο Βίτορ Περέιρα έτοιμος να αναλάβει προπονητής στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Βίτορ Περέιρα συμφώνησε να γίνει ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, αντικαθιστώντας στον πάγκο της ομάδας τον Σον Ντάις.

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον το Sky Sports, το οποίο κάνει λόγο για συμφωνία του Πορτογάλου προπονητή με τη διοίκηση της Νότιγχαμ Φόρεστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βίτορ Περέιρα ήταν ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Γουλβς στις αρχές του Νοεμβρίου, την οποία πέρυσι ανέλαβε στα μέσα της σεζόν και κατάφερε να τη σώσει από τον υποβιβασμό στην Championship.

Στο παρελθόν έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού, κατακτώντας το νταμπλ την αγωνιστική περίοδο 2014-15.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, μετά την εντός έδρας ισοπαλία (0-0) με την “υποβιβασμένη Γουλβς για την 26η αγωνιστική της Premier League.