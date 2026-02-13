Ο Βίτορ Περέιρα συμφώνησε με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για τη θέση του προπονητή

Η Νότιγχαμ Φορεστ προχώρησε σε νέα αλλαγή προπονητή τη φετινή σεζόν και ο διάδοχος του Σον Ντάις στον πάγκο της φαίνεται ότι θα είναι ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο Βίτορ Περέιρα συμφώνησε με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για να αναλάβει τη θέση του προπονητή στην ομάδα της Premier League και να “παλέψει” μαζί της για την αποφυγή του υποβιβασμού στην Αγγλία.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε μείνει ελεύθερος μετά το πέρασμά του από τη Γουλβς στην Premier League και όλα δείχνουν ότι θα είναι ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, αφού τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί η παρουσία του στην ομάδα. Με τον Ολυμπιακό ο Βίτορ Περέιρα είχε κατακτήσει το νταμπλ του 2014-15.