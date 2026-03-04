Αθλητικά

Ο Χάρης Παπαγεωργίου νέος Γενικός Γραμματέας του ΕΣΑΚΕ

Πήρε τη θέση του Νίκου Λεπενιώτη
Ο Χάρης Παπαγεωργίου
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI

Ο πρόεδρος του Άρη, Χάρης Παπαγεωργίου, θα είναι ο αντικαταστάτης του Νίκου Λεπενιώτη στη θέση του Γενικού Γραμματέα της διοργανώτριας αρχής της Greek Basketball League.

Ο Νίκος Λεπενιώτης είχε καθαιρεθεί μετά από απόφαση του ΑΣΕΑΔ και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τετάρτης (4/3/2026) ψηφίστηκε ομόφωνα για νέος γενικός γραμματέας ο εκπρόσωπος της ΚΑΕ Άρης στη Greek Basketball League, Χάρης Παπαγεωργίου.

Για τον επόμενο ενάμιση μήνα, ο πρόεδρος του Άρη θα εκτελεί χρέη γενικού γραμματέα, την ώρα που ο Νίκος Λεπενιώτης συνεχίζει ως μέλος του ΔΣ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
126
97
96
94
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo