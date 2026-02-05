Ο Χάρης Παυλίδης κάλεσε τάιμ άουτ για να αποθεώσει τα κορίτσια της Εθνικής πόλο γυναικών: Είμαι υπερήφανος για τον τρόπο που παίξατε

Η Εθνική πόλο των Γυναικών έκανε επίδειξη δύναμης στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, διαλύοντας την Ιταλία με 15-8, με τον Χάρη Παυλίδη να αποθεώνει τις παίκτριες του.

Λίγα λεπτά πριν το φινάλε του μικρού του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και με το χάλκινο μετάλλιο να έχει κριθεί, ο Χάρης Παυλίδης αποφάσισε να καλέσει τάιμ άουτ, μόνο και μόνο για να αποθεώσει τις παίκτριες του.

“Θέλω να σας πω συγχαρητήρια. Κάνατε το καλύτερο σας παιχνίδι. Είμαι υπερήφανος για τον τρόπο που παίξατε. Όταν παίζουμε το παιχνίδι μας, δεν υπάρχει καμία ομάδα που να μπορεί να μας αντιμετωπίσει. Σας ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια”, ήταν τα λόγια του Χάρη Παυλίδη.

Τα κορίτσια της Εθνικής πόλο έκαναν τρομερή εμφάνιση, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο στην Ιταλία από τα πρώτα δευτερόλεπτα.