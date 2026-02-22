Αθλητικά

Ο Χέιζ-Ντέιβις έριξε καρφί σε όσους σχολιάζουν το συμβόλαιό του: «Δεν ακούω καλά πάνω στις επευφημίες για το MVP»

Ο Αμερικανός φόργουορντ των πρασίνων έκανε ανάρτηση στα social media κυρίως για τους επικριτές του
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις παραλαμβάνει το βραβείο του MVP/ EUROKINISSI

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο κορυφαίος πάικτης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας και έδωσε μεγάλη βοήθεια στον Παναθηναϊκό για να καταφέρει να κάμψει την αντίσταση του Ολυμπιακού.

Με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο αναδείχθηκε MVP του τελικού και μέσω των social media ο Χέιζ-Ντέιβις έστειλε το δικό του μήνυμα για όσους σχολιάζουν το συμβόλαιο που του πρόσφερε ο Παναθηναϊκός για να τον πείσει να υπογράψει.

Ο Αμερικανός σε τρία παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, χωρίς ουσιαστικά να έχει κάνει κανονική προπόνηση ξεχώρισε όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του συνολικά στη διοργάνωση και θέλησε να ρίξει το καρφί του.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nigel Hayes-Davis (@nigel_hayes)

 

«Ένα βάθρο στην Ελλάδα σίγουρα δεν ήταν στα σχέδια μου για φέτος. Με παρέσυρε ένα κύμα χρημάτων και η θάλασσα με έφερε εδώ. Σε όσους νιώθουν κάτι. Έχω πολλά να προσφέρω αν χρειάζεστε κάτι για να σκουπίσετε τα δάκρυά σας.

Σε όσους έχουν κάτι να πουν. Δεν ακούω πολύ καλά πάνω στις επευφημίες για το MVP», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός φόργουορντ.

