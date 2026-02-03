Συμβαίνει τώρα:
Ο Χορχε Σάντσες πλησιάζει στον ΠΑΟΚ

Οι Θεσσαλονικείς εμφανίζονται να είναι κοντά σε deal με την Κρουζ Αζούλ
Βρισκόμαστε λίγο πριν το φινάλε της μετεγγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να… τρέξει τις εξελίξεις και να φέρει στην Τούμπα τον Χόρχε Σάντσες της Κρουζ Αζούλ.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Κρουζ Αζούλ και ΠΑΟΚ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν πως η συμφωνία είναι προ των πυλών.

Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον 29χρονο Μεξικανό μπακ, ο οποίος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στη Θεσσαλονίκη. Η πρόταση του “δικεφάλου του Βορρά” αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, με την Κρουζ Αζούλ να είναι κοντά στο να πει το “ναι” στην ολοκλήρωση του deal.

