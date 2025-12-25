Αθλητικά

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε παραμονή Χριστουγέννων ως επίτιμο μέλος της οικογένειας του Τζέριαν Γκραντ

Συνέχισε να διατηρεί τη φήμη του ως ο «θείος Χουάντσο»
Ο Χουάντσο με την οικογένεια Γκραντ
Ο Χουάντσο με την οικογένεια Γκραντ/ φωτογραφία από instagram

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πέρασε τη βραδιά της παραμονής των Χριστουγέννων μαζί με τον καλό του φίλο και συμπαίκτη στον Παναθηναϊκό, Τζέριαν Γκραντ και την οικογένεια του Αμερικανού.

Η σύζυγος του Γκραντ, Έμιλι, ανέβασε στο instagram φωτογραφίες από το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων, με τον Χουάντσο να πρωταγωνιστεί, έχοντας φωτογραφίες με τον συμπαίκτη του και τα παιδιά του, που έχει φανεί και στο παρελθόν, ότι τον λατρεύουν.

«Η μαγεία των Χριστουγέννων ζει στις στιγμές που ο Θεός μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε… Στιγμές που γίνονται αναμνήσεις, ριζωμένες στην αγάπη και τις κουβαλάμε μαζί μας για πάντα! Καλά Χριστούγεννα σε όλους», έγραψε στην ανάρτησή της η Έμιλι Γκραντ.

 
 
 
 
 
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν ακόμα λίγες μέρες ξεκούρασης, πριν επανέλθουν στις προπονήσεις ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague (02/01/25, 21:15).

