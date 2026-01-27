Ο Χρήστος Μανδάς ανακοινώθηκε από την Μπόρνμουθ με μία τεράστια ελληνική σημαία στο γήπεδό της

Η ελληνική παροικία στην Premier League μεγαλώνει, με τον Χρήστο Μανδά να είναι και επίσημα παίκτης της Μπόρνμουθ.

Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Μανδά με τη μορφή δανεισμού από τη Λάτσιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Στο συμβόλαιο του διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα υπάρχει και οψιόν αγοράς το καλοκαίρι.

“Είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Νιώθω τόσο περήφανος, είναι ένα όνειρο για μένα να έρθω εδώ και είμαι πραγματικά, πολύ πολύ χαρούμενος.

Από την αρχή, όταν ήξερα ότι η Μπόρνμουθ ενδιαφερόταν, ήξερα ότι ήθελα να έρθω εδώ. Νιώθω σαν μια μαγική ατμόσφαιρα μεταξύ των παικτών και των οπαδών, και μου αρέσει ο τρόπος που παίζει η ομάδα, οπότε είναι η σωστή κίνηση για μένα να έρθω εδώ”, δήλωσε ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος ανακοινώθηκε από την αγγλική ομάδα με μία τεράστια ελληνική σημαία στο γήπεδο της

Christos Mandas has completed a loan move to AFC Bournemouth pic.twitter.com/jUDRWt1daY — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) January 27, 2026

Ο Μανδάς θα φοράει τη φανέλα με το 29. Το συμβόλαιο του 24χρονου διεθνούς πορτιέρε με τη Λάτσιο λήγει το 2029.