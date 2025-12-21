Ο Χρήστος Μανδάς στο στόχαστρο της Γιουβέντους

Τα σενάρια σχετικά με τον μέλλον του Χρήστου Μανδά είναι πολλά τις τελευταίες ώρες. Η Γιουβέντους μπήκε στο προσκήνιο, με βάση τα λόγια του Ιταλού δημοσιογράφου Αλφρέντο Πεντουλά. Ο Παναθηναϊκός είναι γνωστό ότι θέλει τον Έλληνα πορτιέρε.

Ο Χρήστος Μανδάς δεν είναι η βασική επιλογή του Σάρι για τη θέση του τερματοφύλακα της Λάτσιο με τον Προβεντέλ να έχει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Ο πρώην τερματοφύλακας των ΟΦΗ και Ατρομήτου περιμένει μία πρόταση για να αποχωρήσει από τη Ρώμη. Η Γιουβέντους είναι μία από τις τελευταίες ομάδες που εξέφρασαν ενδιαφέρον.

Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ήδη το ενδιαφέρον του στον Μανδά, όπως και οι Τορίνο, Βερόνα και Γουλβς. Ο Αλφρέντο Πεντουλά έβαλε και τη Γιουβέντους στο κάδρο και φαίνεται πως το μέλλον του τερματοφύλακα είναι μακριά από τους Λατσιάλι.

Η Γιουβέντους θέλει να αντικαταστήσει τον Περίν, που πιέζει να πάει στη Τζένοα για να έχει χρόνο συμμετοχής. Βέβαια, αν ο Μανδάς καταλήξει στη «γηραιά κυρία» θα είναι δύσκολο να πάρει θέση βασικού από τον Ντι Γκρεγκόριο.

Μένει να φανεί τί θα διαλέξει για το μέλλον του ο ταλαντούχος τερματοφύλακας και αν θα κινηθεί σε ομάδα που θα έχει – θεωρητικά – εξασφαλισμένο χρόνο συμμετοχής ή αν θα πάει κάπου για να παλέψει για τη θέση του βασικού.