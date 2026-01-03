Αθλητικά

«Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ένας από τους μέσους που απασχολούν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» γράφει το Sky Sports

Οι “ματιές” που φέρονται ρίχνουν οι “κόκκινοι διάβολοι” στον παίκτη του Ολυμπιακού
ΦΩTO Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Νέο δημοσίευμα από την Αγγλία, και συγκεκριμένα από το «Sky Sports», φέρνει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με το άρθρο, στο πλαίσιο του μετεγγραφικού σχεδιασμού για τον Ιανουάριο, στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στοχεύουν στην απόκτηση του Κάρλος Μπαλεμπά από την Μπράιτον, καθώς και ενός ακόμα ποδοσφαιριστή της Premier League (Έλιοτ Άντερσον, Άνταμ Γουόρτον ή Ζοάο Γκόμες). Κάπου εκεί όμως, έρχεται και η αναφορά για τον Χρήστο Μουζακίτη.

Οι Άγγλοι αναφέρουν ότι η ομάδα εξετάζει και περιπτώσεις ανερχόμενων ταλέντων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού και ο Αγιούμπ Μπουαντί της Λιλ.

