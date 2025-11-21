Αθλητικά

Ο Χρήστος Μουζακίτης εξετάζεται από τη Νάπολι

«Ιδανικός για τα πλάνα του Κόντε», έγραψαν οι Ιταλοί
Χρήστος Μουζακίτης
Ο Χρήστος Μουζακίτης με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web έχει αυξήσει τη ζήτηση γύρω από το όνομά του. Μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Νάπολι τον έχει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα, σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Το ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει ο ότι ο Χρήστος Μουζακίτης διαθέτει όλα τα στοιχεία που ψάσνει ο Αντόνιο Κόντε για το χώρο του κέντρου της Νάπολι και είναι πολύ πιθανό οι Ιταλοί να χτυπήσουν την πόρτα του Ολυμπιακού στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο ανταγωνισμός για την απόκτηση του 18χρονου μέσου θα είναι υψηλός, καθώς και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή και σίγουρα θα εμφανιστούν και άλλες ομάδες, όσο ο Μουζακίτης συνεχίζει να ανεβάζει την απόδοσή του.

