Ο Χρήστος Μουζακίτης εξετάζεται από τη Νάπολι

Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web έχει αυξήσει τη ζήτηση γύρω από το όνομά του. Μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Νάπολι τον έχει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα, σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Το ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει ο ότι ο Χρήστος Μουζακίτης διαθέτει όλα τα στοιχεία που ψάσνει ο Αντόνιο Κόντε για το χώρο του κέντρου της Νάπολι και είναι πολύ πιθανό οι Ιταλοί να χτυπήσουν την πόρτα του Ολυμπιακού στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο ανταγωνισμός για την απόκτηση του 18χρονου μέσου θα είναι υψηλός, καθώς και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή και σίγουρα θα εμφανιστούν και άλλες ομάδες, όσο ο Μουζακίτης συνεχίζει να ανεβάζει την απόδοσή του.