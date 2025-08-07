Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού «σάρωσε» στον πρώτο γύρο για το βραβείο «Golden Boy»

Ο Χρήστος Μουζακίτης κατάφερε να ξεχωρίσει με την περσινή του παρουσία στον Ολυμπιακό και “λάμπει” στην ψηφοφορία “Golden Boy”.

Ο συγκεκριμένος θεσμός διενεργείται εδώ και 22 χρόνια από την “Tutosport“, έχει ως σκοπό την ανάδειξη του “Golden Boy” της χρονιάς, για παίκτες έως και την ηλικία των 21 ετών και αφορά αποκλειστικά την ψήφο του κοινού. Ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται μεταξύ των ονομάτων της ψηφοφορίας και… κοιτάζει ψηλά.

Στον πρώτο γύρο λοιπόν, ο οποίος ολοκληρώθηκε χθες (06.08.2025), συγκεντρώθηκαν 650.000 ψήφοι, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτό συνέβη σε μόλις 46 μέρες ψηφοφορίας. Πρωτος και καλύτερος αυτού του γύρου, αναδείχθηκε ο διεθνής μέσος του Ολυμπιακού, “μαζεύοντας” 231.609 ψήφους.

Ακριβώς πίσω του, βρίσκεται ο περσινός νικητής του βραβείου, ο Τούρκος Κεναν Γιλντίζ (Γιουβέντους) με 205.073 ψήφους, ενώ τρίτος είναι ο Γιαν-Κάρλο Σίμιτς (Άντερλεχτ), με 118.267 ψήφους. Πιο πίσω βρίσκονται οι Αρντά Γκιουλέρ( Ρεάλ, 2005), με 38.182 ψήφους και Ντεσιρέ Ντουέ ( Παρί, 2005), με 18.031 ψήφους.

Στην ψηφοφορία του δεύτερου γύρου που έχει ξεκινήσει σήμερα (07.08.2025), ο Μουζακίτης διατηρείται στις υψηλές θέσεις, πέφτοντας όμως στην 4η θέση, πίσω από τους Γιλντίζ, Γκιουλέρ και Σίμιτς.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός νικητής προκύπτει από το άθροισμα όλων των γύρων του διαγωνισμού, ο οποίος θα συνεχιστεί μέχρι και τα τέλη του φθινοπώρου, ενώ σε κάθε γύρο, η καταμέτρηση των ψήφων ξεκινάει πάλι από την αρχή.

Το συγκεκριμένο θεσμό έχουν κατακτήσει ως νεανίες, παίκτες όπως o Μέσι, ο Ρούνεϊ, ο Φάμπρεγκας και πολλοί ακόμη ποδοσφαιριστές που άφησαν μετέπειτα ανεξίτηλο το στίγμα τους στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα.