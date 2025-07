O Xρήστος Τζόλης ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Κλαμπ Μπριζ μέχρι το 2029

Η Κλαμπ Μπριζ έβαλε οριστικό «φρένο» στα σενάρια περί μεταγραφής του Χρήστου Τζόλη έβαλε ανακοινώνοντας την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του Έλληνα εξτρέμ έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Χρήστος Τζόλης αποκτήθηκε από την Μπριζ το καλοκαίρι του 2024, προερχόμενος από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ. Μέσα σε λίγους μήνες καθιερώθηκε ως βασικός και αναντικατάστατος στην ενδεκάδα, κατακτώντας τις καρδιές των φίλων της ομάδας με τις εμφανίσεις και τα νούμερά του.

Στην εξαιρετική του σεζόν 2024/25, ο Τζόλης μέτρησε 56 συμμετοχές, σημειώνοντας 21 γκολ και μοιράζοντας 16 ασίστ – αριθμοί που τον καθιστούν έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της ομάδας. Συνολικά, ήταν καθοριστικός σε 37 παιχνίδια της Μπριζ, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του στο υψηλότερο επίπεδο.

Big day for the pen. Bigger day for us. pic.twitter.com/7zJlENfskc