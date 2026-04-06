Ο Χρήστος Τζόλης διέλυσε την Άντερλεχτ με γκολ και 2 ασίστ

Φοβερή εμφάνιση από τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ
Ο Χρήστος Τζόλης
Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη μπήκε ιδανικά στα πλέι οφ του βελγικού πρωταθλήματος, με τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ να σημειώνει ένα γκολ και να μοιράζει 2 ασίστ στο 4-2 επί της Άντερλεχτ.

Ο Χρήστος Τζόλης έκανε κομμάτια την άμυνα της Άντερλεχτ και οδήγησε την Κλαμπ Μπριζ στη νίκη με 4-2.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακός με 2 ασίστ και 1 γκολ. Την πρώτη τελική πάσα την έδωσε στο 29′ για το 2-0 της Μπριζ, , σημείωσε το 3-0 στο 37′ και είχε επίσης την ασίστ στο τέταρτο γκολ των γηπεδούχων, στο 90+4′.

Με αυτή τη νίκη, η Μπριζ έφτασε στους 35 βαθμούς και είναι στο -1 από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ.

