Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1 τελικό: Ισοπαλία στο ΟΑΚΑ, η πρόκριση θα κριθεί στη Βουλγαρία

72'

Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με τον Ραστόντερ

Ο επιθετικός του Παναθηναικού σούταρε από πλάγια θέση, όμως ο Μαρίνοφ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια