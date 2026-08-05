Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 1-1 τελικό: Ισοπαλία στο ΟΑΚΑ, η πρόκριση θα κριθεί στη Βουλγαρία

Conference League 3ος προκριματικός γύρος
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Τελικό σκορ
Ο Γιάγκουσιτς κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για την πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.
23:25 | 05.08.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:21 | 05.08.2026
Τέλος στο ματς, 1-1 το τελικό σκορ, ισορροπία στη μάχη για την πρόκριση
23:20 | 05.08.2026
92'
Άστοχη κεφαλιά ο Τσέριν μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου
23:11 | 05.08.2026
90'
Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
23:11 | 05.08.2026
82'
Δοκάρι για την ΤΣΣΚΑ 1948
Ο Γκάσεβιτς δοκίμασε ένα σουτ από μακριά με την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι του Πένια
23:08 | 05.08.2026
82'
Ο Ντιαλό απείλησε τον Πένια
Αντέδρασε σωστά ο Ισπανός και έδιωξε σε κόρνερν με την μπάλα να μην είχε πορεία προς τα δίχτυα
22:59 | 05.08.2026
72'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με τον Ραστόντερ
Ο επιθετικός του Παναθηναικού σούταρε από πλάγια θέση, όμως ο Μαρίνοφ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια
22:58 | 05.08.2026
69'
Ο Τσάπρας είδε την κίτρινη κάρτα και χάνει τη ρεβάνς με τους Βούλγαρους
22:49 | 05.08.2026
66'
Ο Νίστρουπ έφερε τον Τσέριν στη θέση του Καμαρά και τον Ζαρουρί στη θέση
22:49 | 05.08.2026
60'
Ο Ταμπόρδα πέρασε στη θέση του Πελίστρι
Αποθεώθηκε ο Αργεντινός
22:47 | 05.08.2026
58'
Ο Πένια έσωσε τον Παναθηναϊκό σε τετ α τετ με τον Ρούσεβ
Τεράστια απόκρουση του Ισπανού τερματοφύλακα, τραγική η αμυντική αντίδραση των πρασίνων
22:43 | 05.08.2026
56'
Ο Αντίνο βρέθηκε στο έδαφος, με τον διαιτητή να δείχνει ότι δεν υπάρχει παράβαση, διαμαρτυρίες από τους πράσινους
22:43 | 05.08.2026
Στο γήπεδο είναι και ο Λιβάι Γκαρσία που ανακοινώθηκε χθες (04/08/26) από τους πράσινους
22:36 | 05.08.2026
52'
Ο Γιάγκουσιτς απείλησε με σουτ
Ο Μαρίνοφ μπερδεύτηκε μετά από κόντρα, όμως μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια
22:35 | 05.08.2026
46'
Καλή στιγμή με τον Ραστόντερ
Το τελείωμα του επιθετικού του Παναθηναϊκού από πλεονεκτική θέση ήταν αδύναμο και ο Μαρίνοφ μπλόκαρε εύκολα
22:35 | 05.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
22:17 | 05.08.2026
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ, 1-1 το σκορ
22:12 | 05.08.2026
45'
Οι πράσινοι πήραν και πάλι τον έλεγχο του αγώνα στα τελευταία λεπτά
22:11 | 05.08.2026
40'
Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει την ψυχραιμία του μετά την ισοφάριση
22:11 | 05.08.2026
39'
Χαμένη ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ με τον Μασιέλ
Ο παίκτης των Βούλγαρων σούταρε με δύναμη έξω από την περιοχή με την μπάλα να περνάει λίγο έξω
21:59 | 05.08.2026
31'
Γκολ για την ΤΣΣΚΑ 1948, 1-1 το σκορ
Μετά από πολιορκία διαρκείας ο Ρούσεβ βρέθηκε ολομόναχος στην περιοχή του Παναθηναϊκού και σκόραρε σε ανυπεράσπιστη ουσιαστικά εστία
21:58 | 05.08.2026
27'
Κοντά σε δεύτερο γκολ το «τριφύλλι»
Ο Ντε Φράι έκλεψε την μπάλα και σούταρε με τη μία με την μπάλα να είναι στον αέρα, αναγκάζοντας τον Μαρίνοφ σε τρομερή απόκρουση
21:55 | 05.08.2026
26'
Ο Γιάγκουσιτς είναι παντού στο γήπεδο για τον Παναθηναϊκό και δείχνει ότι θα κάνει τη διαφορά τη φετινή σεζόν
21:51 | 05.08.2026
21'
Γκοολ για τον Παναθηναϊκό με τον Γιάγκουσιτς, 1-0 το σκορ
Ο Αντίνο έκανε καταπληκτική σέντρα ακριβείας και ο Γιάγκουσιτς με κεφαλιά σαν δεύτερος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο ΟΑΚΑ και αποθεώθηκε από τους πράσινους φιλάθλους
21:44 | 05.08.2026
19'
Καλή στιγμή για την ΤΣΣΚΑ με τον Μάγερ
Ο παίκτης των φιλοξενούμενων δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δοκάρι του Πένια
21:35 | 05.08.2026
7'
Ο Παναθηναϊκός έχει τον έλεγχο του αγώνα και ψάχνει το γκολ
Οι Βούλγαροι περιμένουν πίσω από την μπάλα και ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει στα πρώτα λεπτά να διασπάσει την άμυνά τους
21:32 | 05.08.2026
3'
Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό
Ο Ραστόντερ βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην περιοχή και με ωραία ενέργεια προσπάθησε να βρει τον Τσιριβέγια με το σουτ του Ισπανού να κοντράρει και να απομακρύνεται
21:29 | 05.08.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
21:29 | 05.08.2026
Ενός λεπτού σιγής για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές της Δυτικής Αττικής
21:27 | 05.08.2026
Οι δύο ομάδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:18 | 05.08.2026
Διαιτητής είναι ο Ματέο Μαρκέτι με βοηθούς τους Μπάρι και Βέκι και τέταρτο τον Σάτσι. Στο VAR είναι ο Ορελιάνο και AVAR o Ματζιόνι. Θυμίζουμε πως στο ματς με την Πάκσι δεν υπήρχε VAR.
21:18 | 05.08.2026
Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ 1948
Μαρίνοφ-Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς-Μασιέλ, Κουεγιάρ, Ζεμζέμι, Ρούσεφ-Μέγερ-Ίλιεφ.
21:18 | 05.08.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Καμαρά, Πελίστρι, Αντίνο, Ράστοντερ
21:03 | 05.08.2026
Ο Νίστρουπ προχώρησε σε 4 αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τα ματς με την Πάκσι
21:01 | 05.08.2026
Με Χράντετς Κράλοβε ή Μπεσίκτας οι πράσινοι στην επόμενη φάση αν καταφέρουν να προκριθούν
Ο Παναθηναϊκός αν ξεπεράσει το εμπόδιο των Βούλγαρων θα κοντραριστεί με τον ηττημένο του Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας στα πλέι οφ του Conference League
21:00 | 05.08.2026
Ο Παναθηναϊκός έχει το ρόλο του φαβορί στο ζευγάρι και θέλει να το επιβεβαιώσει στο ΟΑΚΑ για να πάρει προβάδισμα πρόκρισης
20:59 | 05.08.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League