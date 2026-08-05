Ο Ινφαντίνο τάζει στο Μαρόκο τον τελικό του Μουντιάλ 2030 με αντάλλαγμα τη δημόσια στήριξη της αφρικανικής Ομοσπονδίας

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν σταματάει να βρίσκεται στο κέντρο των συζητήσεων, μετά από τη δημοσιοποίηση του σχεδίου του για πώληση μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Μετά την κατακραυγή προσπαθεί να παραμείνει στην προεδρία της FIFA με κάθε κόστος και σύμφωνα με τους Times δίνει τον τελικό του Μουντιαλ 2030 στο Μαρόκο.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, βλέποντας ότι έχει χάσει πλήρως της εμπιστοσύνη της UEFA σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έταξε στο Μαρόκο τον τελικό του Μουντιάλ που θα γίνει σε 4 χρόνια, με αντάλλαγμα φυσικά τη δημόσια στήριξή του στην προσπάθειά του να εκλεγεί ξανά.

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Το παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διοργανωθεί από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο και ο τελικός αναμένεται να γίνει ή στο «Μπερναμπέου» ή στο νέο εντυπωσιακό γήπεδο που θα χτιστεί στην Καζαμπλάνκα για τη διοργάνωση.

Στον ισπανικό Τύπο η είδηση αυτή δεν ήταν ευχάριστη, καθώς το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το μεγάλο φαβορί, όμως είναι φανερό ότι πίσω από αυτήν την πρόταση κρύβεται μία στρατηγική για το μέλλον.

Ο Ελβετός πρόεδρος της παγκόσμιας Ομοσπονδίας φαίνεται πως βρήκε την Αφρική ως σύμμαχο και η επιλογή το Μαρόκο να φιλοξενήσει τον τελικό ήταν αναμενόμενη.